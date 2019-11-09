Тарасова раскритиковала судей за снижение оценки Щербаковой

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила недовольство оценками российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на Гран-при в Китае, передает РИА «Новости».

Россиянка набрала 226,04 балла по сумме двух программ и заняла первое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

«В лутце недокрут? Пусть будет на их совести! Как же развиваться? Это совершенно идиотские правила», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Ранее тренер Алексей Мишин высказался о баллах Елизаветы Туктамышевой.