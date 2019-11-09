Дважды победивший рак боксер умер после удара во время спарринга
Австралийский боксер Дуайт Ричи скончался после удара, полученного во время спарринга, сообщает BoxingScene.
По информации издания, спортсмен проводил тренировку с соотечественником Майклом Зерефой. После пропущенного удара Ричи попросил остановить спарринг и потерял сознание. Врачам не удалось спасти 27-летнего спортсмена.
В раннем детстве Ричи дважды был диагностирован рак, но в обоих случаях ему удалось вылечиться.
В своем последнем поединке австралиец проиграл единогласным решением судей Тиму Цзю, сыну Константина Цзю.
Ранее олимпийский чемпион назвал весогонки причиной смертей в боксе.