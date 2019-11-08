Семак рассказал о молитвах перед играми «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем важном ритуале перед каждым матчем петербургской команды, передает «Спорт-Экспресс».

Специалист поделился, что перед каждой игрой ходит в церковь, ставит свечку и читает молитву.

«Ставлю ли свечку в храме перед матчами? Ставлю. Но это не зависит от какой-либо игры. Если у меня есть свободное время, то иду в церковь, молюсь. В дни встреч, особенно, когда позднее начало, времени предостаточно. А рядом с базой есть храм», — сказал Семак.

После 15-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает лидирующую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Ранее Семак раскрыл детали первого разговора с Александром Кокориным после освобождения.