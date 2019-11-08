Семак раскрыл детали первого разговора с Кокориным после освобождения

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак раскрыл детали первого разговора с Александром Кокориным после освобождения того из мест лишения свободы. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, Кокорин заслуживает шанса на перезапуск своей карьеры.

«Я поддерживал связь с его женой. После выхода Саши из тюрьмы, я набрал ему и спросил о его дальнейших планах. Спасибо руководству клуба, которое помогло вернуть Кокорина в команду. На самом деле, он мог бы играть уже сейчас», — сказал Семак.

Ранее сообщалось, что венгерские органы правопорядка обнародовала информацию о драке фанатов московского ЦСКА с болельщиками будапештского «Ференцвароша» перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы.