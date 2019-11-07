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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук заявил о готовности попробовать себя в Европе. Об этом сообщает «СЭ».

Автору двух мячей в ворота туринского «Ювентуса» в текущем сезоне во время презентации задали вопрос о дальнейшем месте продолжения карьеры и предложили на выбор два варианта ответа — играть в Европе или же в петербургском «Зените». Хавбек «железнодорожников» выбрал первый вариант.

Напомним, что нынешнее соглашение Миранчука действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев высказался о новой форме сборной России.