Фанаты ЦСКА подверглись нападению на стадионе в Будапеште
Болельщики московского ЦСКА подверглись нападению со стороны фанатов будапештского «Ференцвароша» перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что нападавшие, которых было несколько десятков, выкрикивали антироссийские лозунги.
Перед матчем в Будапеште прошли столкновения фанатов армейцев с местными болельщиками. Также поклонники армейского клуба устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов.
Встреча между «Ференцварошем» и ЦСКА проходит в столице Венгрии. После 35 минут счет не был открыт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией.