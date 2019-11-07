Фанаты ЦСКА подверглись нападению на стадионе в Будапеште

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Болельщики московского ЦСКА подверглись нападению со стороны фанатов будапештского «Ференцвароша» перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что нападавшие, которых было несколько десятков, выкрикивали антироссийские лозунги.

Перед матчем в Будапеште прошли столкновения фанатов армейцев с местными болельщиками. Также поклонники армейского клуба устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов.

Встреча между «Ференцварошем» и ЦСКА проходит в столице Венгрии. После 35 минут счет не был открыт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией.