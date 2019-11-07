Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией
Болельщики московского ЦСКА задержаны сотрудниками правоохранительных органов Будапешта перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша», передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Венгрии.
Стычки произошли между болельщиками армейского клуба, местными жителями и полицейскими. Отмечается, что посольство ведет работу по освобождению россиян.
Встреча между «Ференцварошем» и ЦСКА пройдет в столице Венгрии 7 ноября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.
Ранее сообщалось, что ветка метро Будапешта была перекрыта из-за фанатов ЦСКА.