Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»
Защитник «Краснодара» Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском «Спартаке», передает «Чемпионат.com».
Специалист возглавил «Спартак» в конце 2018 года, сменив итальянского тренера Массимо Карреру. До столичной команды он работал в «Краснодаре» (2013-2016), «Ахмате» (2017), тульском «Арсенале» (2018).
«В «Спартаке» такое давление, что я все время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает», — заявил Петров.
Из «Спартака» Кононов был уволен в конце сентября 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды.
Ранее Доменико Тедеско оценил доставшийся ему от Кононова состав «Спартака».