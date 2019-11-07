Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»

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Защитник «Краснодара» Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском «Спартаке», передает «Чемпионат.com».

Специалист возглавил «Спартак» в конце 2018 года, сменив итальянского тренера Массимо Карреру. До столичной команды он работал в «Краснодаре» (2013-2016), «Ахмате» (2017), тульском «Арсенале» (2018).

«В «Спартаке» такое давление, что я все время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает», — заявил Петров.

Из «Спартака» Кононов был уволен в конце сентября 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее Доменико Тедеско оценил доставшийся ему от Кононова состав «Спартака».