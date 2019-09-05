Тактаров прокомментировал отказ Хабиба разговаривать с прессой

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Олег Тактаров рассказал о том, что думает по поводу подготовки действующего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова к бою с временным чемпионом Дастином Порье. Его слова передает Sport24.

Титульный поединок россиянина с американцем пройдет уже 7 сентября в Абу-Даби, ОАЭ в рамках турнира UFC 242.

«В данный момент многие думают наперед. Во-первых, нужно понять, как себя будет чувствовать Хабиб, когда догонит вес. Во-вторых, не испортит ли его окружение…Понимаете, то, что в настоящее время происходит в социальных сетях — это позор нации.

Думаю, он правильно поступил, что отказался от разговоров с прессой. Может, плохо чувствует себя. Если ему общение с прессой мешает в подготовке к бою и это отразится на результате боя, то незачем это общение вообще. Когда ты проиграл, то ты никто, а когда выиграл — то все успеешь.

Так что, главная задача перед ним — сделать свой вес и выйти живым и здоровым в клетку», — заявил Тактаров.

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