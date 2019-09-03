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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду составил завещание, сообщает AS.

По информации издания, документ был оформлен в Лиссабоне. Согласно завещанию, девушка спортсмена Джорджин Родригес будет полностью распоряжаться капиталом спортсмена в случае его смерти.

Состояние футболиста оценивается в €300 млн. Отмечается, что первая версия завещания была составлена в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Роналду и нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сразились в дуэли на световых мечах.