Сборная России обыграла Нигерию в первом матче Кубка мира по баскетболу

Мужская сборная России одержала победу над командой Нигерии в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу.

Встреча, прошедшая в китайском Ухане, завершилась со счетом 82:77. Во втором туре россияне встретятся с баскетболистами из Южной Кореи.

Tough win for Russia over talented but disconnected Nigeria #FIBAWC



— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 31 августа 2019 г.