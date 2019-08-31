Сборная России обыграла Нигерию в первом матче Кубка мира по баскетболу

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Мужская сборная России одержала победу над командой Нигерии в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу.

Встреча, прошедшая в китайском Ухане, завершилась со счетом 82:77. Во втором туре россияне встретятся с баскетболистами из Южной Кореи.

Tough win for Russia over talented but disconnected Nigeria #FIBAWC



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— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 31 августа 2019 г.

Напомним, что по итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Олимпийские игры 2020 года.

Ранее сообщалось, что легендарный баскетболист Кобе Брайант рассказал, что он думает по поводу набирающей популярности практики, следуя которой игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пропускают матчи лиги ради получения дополнительного отдыха.