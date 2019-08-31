Надаль спас ребенка от толпы фанатов на US Open

<img src="//img.gazeta.ru/files3/403/11793403/RTX68FAS-pic905-895x505-15686.jpg">

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время турнира Открытого чемпионата США (US Open) спас маленького мальчика, которого едва не задавила толпа фанатов.

Ребенок подошел к ограждению спортивного сектора с целью взять автограф у своего кумира, однако сзади продолжала напирать толпа.

Надаль заметил происходящее, подошел к ограде и выхватил мальчика из скопления людей, подняв на руки.

«Рафаэль, ты спас моего сына. Он теперь восхищается тобой. Отныне ты его герой! Спасибо! Удачи на US Open!», — написал позже отец мальчика в Twitter.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев во время матча 3-го круга Открытого чемпионата США повздорил с болельщиками.