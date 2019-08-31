Надаль спас ребенка от толпы фанатов на US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время турнира Открытого чемпионата США (US Open) спас маленького мальчика, которого едва не задавила толпа фанатов.
Ребенок подошел к ограждению спортивного сектора с целью взять автограф у своего кумира, однако сзади продолжала напирать толпа.
Moments like these ����@rafanadal | #USOpen pic.twitter.com/FFWoDAiBaw
— US Open Tennis (@usopen) 30 августа 2019 г.
Надаль заметил происходящее, подошел к ограде и выхватил мальчика из скопления людей, подняв на руки.
«Рафаэль, ты спас моего сына. Он теперь восхищается тобой. Отныне ты его герой! Спасибо! Удачи на US Open!», — написал позже отец мальчика в Twitter.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев во время матча 3-го круга Открытого чемпионата США повздорил с болельщиками.