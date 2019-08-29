Телеведущая погибла при попытке побить собственный рекорд скорости

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Известная американская телеведущая и гонщица Джесси Комбс погибла во время заезда, сообщает Road and Track.

Женщина пыталась побить собственный рекорд скорости. Трагедия произошла в Орегоне. На момент смерти Комбс было 39 лет.

27 августа во время испытаний на дне высохшего озера в пустыне Алворда телеведущая попыталась разогнаться до 619 миль в час, что равно 996 км/ч, однако заезд завершился аварией со смертельным исходом.

В 2013 году Кобс смогла побить рекорд скорости среди женщин? державшийся на одной отметке на протяжении 48 лет. Тогда она разогналась до 632 км/ч. В 2016 и 2018 годах женщина дважды обошла свое достижение. Сначала она смогла разогнаться до 769 км/ч, затем — до 777 км/ч. Однако рекорд 2018 года не был засчитан официально.

Комбс много работала на телевидении, участвуя в таких программах, как All Girls Garage, Overhaulin, Extreme 4×4. Кроме того, она являлась ведущей проекта «Разрушители легенд».

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