Соперник Хабиба Нурмагомедова не хочет сводить поединок к борьбе
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье надеется, что бой против чемпиона организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым не сведется к борьбе.
«У Хабиба очень высокий уровень ведения борьбы. Он является отличным бойцом, но в тренировочном лагере я тоже уделял много времени этому элементу. Однако поединок с ним не должен скатиться к одной борьбе», — цитирует бойца ТАСС.
Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Ранее тренер россиянина поделился мнением о возможных стычках после боя с Порье.