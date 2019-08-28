Соперник Хабиба Нурмагомедова не хочет сводить поединок к борьбе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/12549931/khabib-poirier-hero-pic905-895x505-56539.jpg">

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье надеется, что бой против чемпиона организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым не сведется к борьбе.

«У Хабиба очень высокий уровень ведения борьбы. Он является отличным бойцом, но в тренировочном лагере я тоже уделял много времени этому элементу. Однако поединок с ним не должен скатиться к одной борьбе», — цитирует бойца ТАСС.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее тренер россиянина поделился мнением о возможных стычках после боя с Порье.