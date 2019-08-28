Российская теннисистка Павлюченкова успешно стартовала на US Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США.
Во встрече первого раунда россиянка одержала победу над представительницей Франции Полин Пармантье со счетом 6:1, 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.
В следующем круге Павлюченкова встретится с голландкой Кики Бертенс.
Ранее вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Марии Шараповой от Серены Уильямс в первом раунде US Open.
Теннис. US Open. 1-й круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Полин Пармантье (Франция) — 6:1, 7:6 (7:2)