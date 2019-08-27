Поздняков рассказал об отношениях ОКР с МОК

<img src="//img.gazeta.ru/files3/837/12478837/RIAN_2362857.HR-pic905-895x505-62495.jpg">

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал об отношениях организации с Международным олимпийским комитетом во время пресс-конференции с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции фигуристки.

«В настоящий момент ОКР – полноправный участник международного олимпийского движения. Отношения с МОК были восстановлены буквально сразу после окончания Игр в Пхенчхане. Провели за это время ряд удачных переговоров. Очень знаковым был визит президента ОКР летом прошлого года в Россию, где он встретился с руководителем нашей страны, посетил штаб-квартиру ОКР. Была поставлена точка в наших разногласиях с МОК.

В сентябре было восстановлено РУСАДА. Страница допинговой истории была перевернута. Все, что делает российская сторона, полностью поддерживается МОК.

Есть сейчас несколько незаконченных историй – например, легкая атлетика. Но мы и по этой части серьезно продвинулась. На Играх-2020 легкоатлеты будут также выступать под своим флагом.

Россия теперь будет не только следовать логике международных организаций, но и вести свою повестку», — передает слова Позднякова корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Медведева станет послом олимпийской команды России на ОИ-2020.