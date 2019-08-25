Гол Тиля принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
Московский «Спартак» вырвал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче седьмого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Александр Соболев. У гостей мячи забили Джордан Ларссон и Гус Тиль.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После семи туров «Спартак» (14 очков) занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» (6) располагается на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА нанес разгромное поражение грозненскому «Ахмату» в матче седьмого тура чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 1:2
Голы: 1:0 — Соболев, 42; 1:1 — Ларссон, 54; 1:2 — Тиль, 90+1.