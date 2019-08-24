Валуев обратился к Ковалеву перед поединком с Ярдом

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев обратился к российскому боксеру Сергею Ковалеву перед его поединком с британским спортсменом Энтони Ярдом, передает Sport24.

Бой состоится 24 августа в Челябинске и станет главным событием вечера бокса.

«Это будет захватывающий поединок. Сереж, мы все просим тебя сделать все возможное и невозможное, хотя ты делать это умеешь. Вся Россия за тебя. Желаю тебе удачи. Все билеты раскуплены. Я уверен, что родные стены тебе помогут. Мы с тобой! Ждем победы!» — сказал Валуев в видеоролике в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Ковалев и Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.