Руни был удален с поля прямой красной карточкой в матче MLS

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Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был удален с поля в матче регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз», получив прямую красную карточку, сообщает Goal.

На 24-й минуте форвард в верховой борьбе он ударил локтем в лицо колумбийскому защитнику соперника Кристиану Кассересу, после чего судья принял решение удалить игрока с поля.

Это не первый неприятный инцидент, в котором оказывается Руни в последнее время. В предыдущем матче MLS против «Ванкувер Уайткэпс» (0:1) футболист нецензурно выражался в адрес судей.

Ранее сообщалось, что в MLS появится первый клуб с женщиной-президентом.