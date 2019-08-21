Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч

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Полузащитник Дмитрий Тарасов заявил, что требует от московского «Локомотива» €12 тыс.

«Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой взыскать 12 000 евро с «Локомотива». Даты заседания я не знаю», — цитирует Тарасова «Чемпионат.com».

Футболист получил травму в последнем туре чемпионата России против «Уфы». После завершения сезона игроку была проведена операция в Италии. Хирургическая процедура обошлась в €10 тыс., еще €13 тыс. стоит реабилитация.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с Тарасовым.