Российский хоккеист «Лиды» получил штраф за пьяный дебош
Игрок белорусского хоккейного клуба «Лида» получит штраф в размере 100 базовых величин. Об этом сообщает Tut.by.
Хоккеист 1997 года из Российской Федерации проживал на территории административного здания с гостиничными номерами на территории местного стадиона «Старт». В один из дней молодой человек решил поздно вечером сходить в клуб. Выпив пару коктейлей, он вернулся назад, но территория была заперта.
Молодой человек перелез через забор, но дверь была закрыта. Тогда молодой человек не придумал ничего лучшего, как выломать дверь, а затем и избить подбежавшего сторожа. Теперь, по решению суда, ему нужно будет выплатить 2550 белорусских рублей.
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