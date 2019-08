Двукратный чемпион мира по боксу скончался в своем доме

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе Хосе Наполес скончался в возрасте 79 лет, сообщает Sports.ru

«Боксер, входящий в Зал славы Всемирного боксерского совета (WBC), выступавший в полусреднем весе, ушел из жизни, но сделал это рядом с любящими детьми. Покойся с миром, Хосе Наполес», — написал на своей официальной странице в твиттере многолетний президент WBC Хосе Сулейман.

Кубинец начал заниматься боксом у себя на родине, однако эмигрировал в в Мексику во время прихода к власти Фиделя Кастро. Пик его карьеры пришелся на начало и середину семидесятых годов прошлого столетия, когда он завоевал титулы WBC и WBA в полусреднем весе, а после этого 13 раз их защитил.

Исходя из информации в СМИ, последние несколько лет Наполес страдал от диабета и болезни Альцгеймера.

