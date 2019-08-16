Глава UFC Дана Уайт раскритиковал Макгрегора за его поведение

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт высказался об инциденте с бывшим чемпионе промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором, передает BJPenn.

В апреле в одном из баров Дублина боец смешанного стиля (MMA) напал на пожилого посетителя из-за того, что тот отказался пить виски марки ирландца.

«Я знал о том, что произошло. Контекста я не знаю. Только то, что это был спор из-за виски, и в итоге он ударил старика по лицу. Это ведь не первая подобная выходка Макгрегора. Не знаю, когда он очнется и скажет, что пора это прекращать», — заявил глава организации.

Ранее сообщалось, что Макгрегор близок к получению штрафа и вызову в суд.