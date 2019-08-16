Нурмагомедов призвал арестовать Макгрегора и назвал того безумцем

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Действующий чемпион Абсолютной бойцовской лиги (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент, во время которого ирландский атлет Конор Макгрегор ударил пожилого человека в баре, передает TMZ.

«Люди вроде него должны сидеть в тюрьме. У этого парня нет ни принципов, ни уважения. Это очень плохо для спорта. Некоторые его действия полезны для спорта, но не эти. Он сходит с ума. Это безумие», — заявил россиянин.

«Правительство должно его размазать. Это мое мнение. Потому что я очень, очень зол из-за этого видео. Я не понимаю, как он может бить старика. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?», — добавил спортсмен.

Макгрегор напал на пожилого мужчину в питейном заведении из-за того, что тот отказался пробовать виски его марки. Стоит отметить, что это не первый эпизод, когда ирландец нарушает закон — до этого он атаковал автобус с участниками UFC-223, среди которых, кстати говоря, был и Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, как в его семье смотрят матчи сына.