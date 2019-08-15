До крушения самолета Сала и пилот отравились угарным газом

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Аргентинский экс-игрок валлийского «Кардифф Сити» Эмилиано Сала и пилот самолета Дэвид Ибботсон отравились угарным газом перед тем, как летательный аппарат потерпел крушение. Об этом сообщает The Independent.

Согласно материалам следствия, в январе 2019 года аргентинец погиб в частном самолете по пути из Франции в Великобританию, для подписания контракта с новым клубом. Тело Сала было обнаружено на дне пролива Ла-Манш 3 февраля. Тело пилота до сих пор не найдено.

За трансфер футболиста «Кардифф» отдал французскому «Нанту» £15 млн.

Ранее сообщалось, что родившийся без ног казахстанский мальчик вручил Суперкубок УЕФА капитану английского «Ливерпуля» Джордану Хендерсону.