«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

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Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораес заявил высказался о заявлении российского телеканала «Матч ТВ» по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

Российская сторона заявляла, что португальцы поменял условия подписанного договора и отказался предоставлять доступ к сигналу.

«Порту» установил цену в €50 тыс. за трансляцию. Российский канал сначала предложил €15 тыс., это предложение «Порту» отклонил. Несмотря на это, российский канал продолжил анонсировать трансляцию», — цитирует Мораеса «Чемпионат.com».

Представитель «Порту» отметил, что 12 августа «Матч ТВ» согласился оплатить установленную цену, однако к дедлайну — полтора часа до матча — деньги так и не были переведены.

«За полтора часа до игры мы обрезали сигнал. Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности, так это российский канал. Остальное просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей», — отметил Мораес.

Встреча между «Порту» и «Краснодаром», прошедшая на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что поражение «Порту» негативно скажется на финансовом состоянии клуба.