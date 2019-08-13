Маррей пропустит US Open из-за травмы бедра

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Теннисист из Англии Энди Маррей пропустит Открытый чемпионат США по теннису — US Open. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Такое решение спортсмен принял после поражения от француза Ришара Гаске со счетом 4:6, 4:6 в первом круге американского турнира в Цинциннати.

«Это решение я принял вместе с командой. Я не знаю, как буду чувствовать себя после матча. Я хотел бы быть справедливым к себе. В конце игры мои ноги были тяжелыми, и это, скорее всего, не изменится за несколько недель», — рассказал Маррей.

В 2017 году теннисист получил травму бедра, а зимой 2018 года перенес первую операцию. Из-за этого британец пропустил Уимблдон и выбыл во втором раунде US Open.

В этом сезоне Маррей принял участие в Открытом чемпионате Австралии, где в матче первого круга уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту, после чего в конце января перенес еще одну операцию на бедре.

Ранее Маррей оценил перспективу молодых теннисистов в ближайшие годы.