Кокорин осудил «Краснодар» за желание расторгнуть контракт с Мамаевым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/195/12508195/1-pic905-895x505-83342.jpg">

Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в данный момент отбывающий наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, прокомментировал ситуацию с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, также осужденным по этому делу.

По словам форварда, стремление черно-зеленых разорвать контрак с хавбеком — несправедливо по отношеню к игроку.

«Думаю, «Краснодар» поступил несправедливо по отношению к Мамаеву», — приводит слова Кокорина «СЭ».

Футболисты осуждены за участие в двух драках в центре столицы Пресненским судом города Москвы 8 мая. Кокорин и его младший брат Кирилл должны пробыть в колонии общего режима полтора года, а Мамаев — год и пять месяцев.

8 ноября палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос о расторжении контракта между «Краснодаром» и Мамаевым.

10 августа в колонии №4 прошел товарищеский матч между командой заключенных «Золотой лев» и клубом Олимп ПФЛ из Белгорода «Салют», по итогам которого выиграли «львы».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Мамаев прокомментировал ситуацию с «Краснодаром».