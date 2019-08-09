В Госдуме отреагировали на карту Японии с Курилами на сайте ОИ-2020

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала изображение четырех российских островов Южных Курил в составе Японии на официальном сайте Игр-2020 в Токио.

На онлайн-карте, показывающей маршрут олимпийского огня Игр-2020 в Токио, российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отмечены как территории, принадлежащие префектуре Хоккайдо.

«В дальнейшем Россия может обратиться даже в Международный олимпийский комитет (МОК), потому что МОК точно не нужны такие скандалы. Есть официальное признание... что это все-таки российская территория. В этом смысле, несомненно, МОК такие, скажем, неприятные ситуации не нужны», — цитирует Журову РИА «Новости».

По мнению парламентария, японской стороне будет сделано замечание.

Ранее между Японией и Южной Кореей разгорелся спор из-за карты Олимпийских игр.