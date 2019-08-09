В Госдуме отреагировали на карту Японии с Курилами на сайте ОИ-2020

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана... Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана...
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана...
РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала изображение четырех российских островов Южных Курил в составе Японии на официальном сайте Игр-2020 в Токио.

На онлайн-карте, показывающей маршрут олимпийского огня Игр-2020 в Токио, российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отмечены как территории, принадлежащие префектуре Хоккайдо.

«В дальнейшем Россия может обратиться даже в Международный олимпийский комитет (МОК), потому что МОК точно не нужны такие скандалы. Есть официальное признание... что это все-таки российская территория. В этом смысле, несомненно, МОК такие, скажем, неприятные ситуации не нужны», — цитирует Журову РИА «Новости».

По мнению парламентария, японской стороне будет сделано замечание.

Ранее между Японией и Южной Кореей разгорелся спор из-за карты Олимпийских игр.