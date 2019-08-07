Футбольная команда Мамаева и Кокорина в колонии проведет матч с клубом ПФЛ

Футбольный клуб «Золотой лев», составленный из заключенных исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, сыграет в товарищеском матче с «Салют Белгородом», выступающим в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), сообщает «СЭ».

По информации источника, в составе «Золотого льва» будут выступать отбывающие в колонии наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Встреча команд пройдет 10 августа на территории исправительного учреждения.

8 мая Пресненским судом Москвы игрока петербургского «Зенита» Кокорина с братом Кириллом, а также хавбека «Краснодара» Мамаева осудили за участие в двух драках в центре столицы на полтора года и год и пять месяцев соответственно.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев подали на УДО.