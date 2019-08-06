Тарасова оценила выступления российских юниоров на контрольных прокатах

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Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова
РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию.

«В целом мне понравилось то, что я увидела — были открытия, мы этих детей знаем. В целом я хочу сказать, что эти прокаты, встречи спортсменов, тренеров и специалистов, все это — очень важная работа, которую делает Федерация фигурного катания на коньках России», — цитирует Тарасову ТАСС.

Специалист отметила, что в следующем сезоне у России будет сильная команда юниоров.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева оценила свое выступление в произвольной программе на контрольных прокатах юниорской национальной команды.