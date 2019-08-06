Макгрегор остается самым упоминаемым бойцом MMA

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор является самым популярным бойцом смешанного стиля (MMA), сообщает Forbes.

Ирландец является единственным представителем дисциплины среди тех, кто смог попасть в первую пятерку часто упоминаемых в соцсетях спортсменов. Первое место досталось игроку сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, второе — капитану каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, третье — нападающему сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймару, а на четвертой строчке расположился игрок сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

По информации источника, несмотря на то что ирландец не выходил в октагон с прошлого года, его упоминают 159,7 млн раз. Это почти в полтора раза больше, чем у чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, в активе которого 111,1 млн упоминаний.

Также среди бойцов MMA в рейтинг наиболее упоминаемых вошли британец Энтони Джошуа (41,6 млн), американец Флойд Мейвезер-младший (31,4 млн) и мексиканец Сауль Альварес (26 млн).

Ранее однорукий боец MMA прокомментировал предстоящий бой в рамках Bellator.