Ученица Тутберидзе включила четверной тулуп в программу на новый сезон

Российская фигуристка Камила Валиева включила четверной тулуп в произвольную программу на новый сезон.

Спортсменка, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, заявила, что также она работает над тройным акселем.

«В моей произвольной программе будет четверной тулуп, я работаю и над другими прыжками — над сальховом, например», — цитирует Валиеву ТАСС.

В настоящее время в подмосковном Новогорске проходят контрольные прокаты российских юниоров.

Ранее фигуристка Диана Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, рассказала о подготовке к следующему сезону.