Защитник ЦСКА рассказал об ожиданиях от матча с «Рубином»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал, чего ждет от матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином», передает пресс-служба армейского клуба.

Встреча состоится в Казани 4 августа и начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Мы ожидаем тяжелой игры против сложного соперника. Они сыграли вничью с «Локомотивом», затем одержали две победы, так что они в хорошей форме. В предсезонке мы их крупно обыграли, но сейчас все будет иначе, ведь это официальная игра. На старте сезона важно набрать как можно больше очков, так что мы нацелены только на победу», — заявил Магнуссон.

За три тура ЦСКА набрал шесть очков и занимает седьмую позицию. В активе «Рубина» семь баллов и третье место.

Ранее сообщалось, что 20 игроков ЦСКА отправились на матч с «Рубином».