Дзюба поделился эмоциями от ничьей с «Краснодаром»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба высказался о ничьей в матче четвертого тура чемпионата России против «Краснодара».

Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Я обещал Азмуну, что скажу: это был лучший гол в моей карьере, потому что передача была от Сердара Азмуна. Это первая передача в его карьере. Так что это лучший мой гол.

Я в шоке до сих пор — Сердар отдал пас кому-то», — цитирует Дзюбу Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом.