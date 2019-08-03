«Челси» вырвал ничью в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха

Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 2:2. В составе победителей отличились Алассан Плеа и Йонас Хофман. У гостей мячи забили Тэмми Абрахам и Росс Баркли.

Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 9 августа матчем «Ливерпуль» — «Норвич». 11 августа «Челси» на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что английский «Саутгемптон» одержал победу над немецким «Кельном» в товарищеском матче.

Футбол. Товарищеские матчи

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — «Челси» (Лондон, Англия) — 2:2

Голы: 1:0 — Мле, 13; 2:0 — Хофман, 39; 2:1 — Абрахам, 59 (пенальти); 2:2 — Баркли, 86 (пенальти).