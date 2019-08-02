Малком перешел в «Зенит»

Нападающий каталонской «Барселоны» Малком стал игроком петербургского «Зенита». Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации Yahoo Sports, сине-бело-голубые отдали за трансфер бразильца €40 млн. Ожидается, что годовой оклад 22-летнего форварда в клубе составит €6,5 млн.

Этот трансфер стал пятым для «Зенита». На первом месте — приобретение Халка за €68 млн, на втором — Акселя Витселя за €44,8 млн, на третьем и четвертом — Виллиан и Данни за €43,9 млн и €42,1 млн соотвественно.

В минувшем сезоне Малком сыграл в 24 матчах за сине-гранатовых, оформив четыре гола и и сделал две голевые перелдачи.

Ранее сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» пытался перехватить Малкома у «Зенита».