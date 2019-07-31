Ягудин рассказал о допинге в своей карьере

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин думал, что принимает допинг, передает «Чемпионат.com».

Он вспомнил, как считал, что допинг ему дает его тренер — Татьяна Тарасова.

«Помню, как Тарасова обманула меня с допингом. У меня рука болит, четверной прыжок пропал, не понимаю, что делать. Обратился к ней. Она говорит: «На таблетку». «Чего это?» — «Леш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай».

Я съел эту таблетку, поперло, через полчаса уже чувствую нереальное количество сил, восстановились четверные прыжки. Она мне давала несколько дней ее», — рассказал Ягудин в программе «Тает лед».

Однако затем выяснилось, что специалист давала фигуристу вовсе не допинг, а обычный аспирин.

Ранее в Российском антидопинговом агенстве (РУСАДА) назвали самые проблемные виды спорта.