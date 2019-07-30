Террористы сообщили о бомбах в машинах Месси и Суареса

Телефонные террористы заявили, что в автомобилях нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса заложены взрывные устройства, сообщает Mundo Deportivo.

Автомобили футболистов находятся на стоянке терминала аэропорта «Барселона — Эль-Прат». Именно отсюда игроки отправились на отдых, который проведут на Ибице.

Сообщается, что сотрудники аэропорта уже проверили машины. В итоге бомб обнаружено не было, а угроза была названа ложной.

Суарес вернется к тренировкам 31 июля, Месси прибудет в расположение команды не раньше 4 августа.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» накинулись на болельщика «Барселоны» с футболкой Месси.