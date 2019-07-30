Террористы сообщили о бомбах в машинах Месси и Суареса
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Телефонные террористы заявили, что в автомобилях нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса заложены взрывные устройства, сообщает Mundo Deportivo.
Автомобили футболистов находятся на стоянке терминала аэропорта «Барселона — Эль-Прат». Именно отсюда игроки отправились на отдых, который проведут на Ибице.
Сообщается, что сотрудники аэропорта уже проверили машины. В итоге бомб обнаружено не было, а угроза была названа ложной.
Суарес вернется к тренировкам 31 июля, Месси прибудет в расположение команды не раньше 4 августа.
Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» накинулись на болельщика «Барселоны» с футболкой Месси.