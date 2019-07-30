Президент UFC поведал о словах, которые бесят Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что недовольстве экс-чемпиона организации Конора Макгрегора его словами.

Уайт некоторое время назад отмечал, что один из потенциальных соперников ирландца Хорхе Масвидаль слишком крупный для Конора.

«Думаю, Масвидаль слишком крупный для Конора. Но сам Конор с этим не согласен. Он не обрадовался моим словам о том, что Хорхе слишком крупный для боя с ним. Макгрегор сказал, что его это бесит. Я говорил много раз: Конор будет драться с кем угодно, и мне неважно, злится он на меня или нет», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Стоит отметить, что в последний раз Макгрегор дрался в октябре 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в четвертом раунде болевым приемом.

Ранее сообщалось, что реванш Макгрегор — Альдо может состояться на UFC 244 в Нью-Йорке.