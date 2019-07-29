«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом

Московский «Спартак» обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», сообщает ТАСС.

После встречи, прошедшей в Ростове-на-Дону, сотрудники ОМОНа ворвались в подтрибунное помещение, в котором находилось около двух тысяч фанатов красно-белых, и с применением силы задержали нескольких человек.

«Клуб просит Генпрокуратуру провести проверку», — заявили в пресс-службе «Спартака».

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес дисциплинарное наказание в отношении «Спартака» после матча с «Ростовом».