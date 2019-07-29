Хэмилтон прокомментировал победу Квята в Гран-при Германии

Пилот «Мерседеса» и лидер общего зачета Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал прошедший Гран-при Германии, передает «Би-би-си».

Британский гонщик стал 11-м в гонке. Россиянин Даниил Квят оказался в первой тройке финишировавших

«Этот уикенд — один из худших в жизни. Но мне нужно было пройти через это испытание. Да, я болен, так что переживаю за всех, кто сейчас находится в больнице, потому что моя болезнь — мелочь, в сравнении с многими тяжелобольными, хотя мне все равно было тяжело выступать», — поделился Хэмилтон.

Он отметил, что знал, что эта гонка будет не из легких.

«Честно говоря, меня не особо интересует, как финишировали остальные. Главное, чтобы я был первым. Но в этот раз я оказался в числе последних. Это больно, опустился с третьего на 11 место. Конечно, я рад за Себастьяна Феттеля, который смог подняться и за Квята. Здорово, что он оказался на подиуме, особенно после того, как его выгнали из «Ред Булла», — поделился британец.

Ранее в Госдуме прокомментировали успех Квята на Гран-при Германии.