ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче третьего тура чемпионата России

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу армейского клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче открыл Федор Чалов на 42-й минуте. Нападающий реализовал пенальти, который был назначен с помощью системы VAR — видеопомощь арбитрам. Примечательно, что это был второй раз, когда арбитр Владислав Безбородов прибегнул к этой системе — на 9-й минуте мог быть назначен еще один 11-метров в ворота «железнодорожников», однако этого не произошло. Стоит также отметить, что система видеопомощи была впервые использована в матчах РПЛ.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук не сыграет в московском дерби из-за травмы.

Чемпионат России. 3-й тур

ЦСКА — «Локомотив» — 1:0

Голы: 1:0 — Чалов (пенальти), 42.