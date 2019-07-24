Между Японией и Южной Кореей разгорелся спор из-за карты Олимпийских игр

Япония и Южная Корея поссорились из-за названия спорных островов на карте Олимпийских игр, сообщает The Times.

На онлайн-карте, показывающей маршрут олимпийского огня Игр-2020 в Токио, японская сторона назвала группу островов Такэсима. После окончания Второй мировой войны эта территория перешла под контроль Южной Кореи, которая называет их Токто.

«Действительно, Южная Корея сделала запрос через наше посольство в Сеуле, но это недопустимо, потому что острова принадлежат Японии», — заявил генеральный секретарь Кабмина Японии Есихидэ Суга.

Расположенные в Японии острова в Европе называют Лианкур.

Ранее в Японии прошла акция против проведения Олимпиад в мире.