Валуев объяснил отказ погибшего боксера Дадашева останавливать бой

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, почему российский боксер Максим Дадашев отказывался останавливать поединок.

Спортсмен получил тяжелый отек мозга в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF). За 11 раундов россиянин пропустил 319 ударов от пуэрториканца Субриэля Матиаса. Перед выходом на 12-й раунд тренер Дадашева американец Бадди Макгирт просил у спортсмена разрешение на остановку боя, однако боксер отказывался.

«Определенные амбиции, гордость, честь — много из-за чего мужчина не соглашается сам, чтобы бой остановили, за большим исключением инициаторами окончания боя выступают сами бойцы», — цитирует Валуева сайт телеканала «360».

Бывший боксер отметил, что результат поединка Дадашева был предрешен после шести раундов, так как его соперник выигрывал по очкам. Валуев добавил, что рефери обычно останавливает бой, когда боксер серьезно избивает своего оппонента.

Несмотря на желание Дадашева продолжить бой, тренер Макгирт принял решение остановить поединок. В раздевалке спортсмен потерял сознание. Из-за сильного отека мозга ему была проведена трепанация черепа, однако спасти жизнь боксера не удалось. Он скончался 23 июля.

Ранее врач рассказал о риске боксеров после гибели Дадашева.