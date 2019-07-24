Усик выразил соболезнования близким умершего боксера Дадашева

Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик обратился к близким российского боксера Максима Дадашева, передает «Чемпионат.com».

«Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нет и дня что б я не думал, когда закончу, как дальше жить. Как жить, без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса, я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который бог мне в жизни дал.

Соболезнования близким», — написал Усик в инстаграме.

Стоит отметить, что атлет 19 июля бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. После 11-го раунда тренер Бадди Макгирт решил остановить поединок из-за большого количества пропускаемых боксером ударов в голову.

Впоследствии Максиму стало плохо: его сразу направили в больницу, где врачи обнаружили у спортсмена отек мозга.

Несмотря на старания хирургов, 23 июля боксер скончался по причине остановки сердца.

Ранее жена боксера Дадашева рассказала, каким будет расти сын спортсмена.