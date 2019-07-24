Посольство России в США отреагировало на смерть боксера Дадашева

Посольство России в США отреагировало на смерть русского боксера Максима Дадашева, передает Sport24.

«Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в его репатриации в Россию», — отмечается на странице посольства в фейсбуке.

Также в заявлении выражаются соболезнования семье и близким атлета.

Стоит отметить, что атлет 19 июля бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. После 11-го раунда тренер Бадди Макгирт решил остановить поединок из-за большого количества пропускаемых боксером ударов в голову.

Впоследствии Максиму стало плохо: его сразу направили в больницу, где врачи обнаружили у спортсмена отек мозга.

Несмотря на старания хирургов, 23 июля боксер скончался по причине остановки сердца.

Ранее жена боксера Дадашева рассказала, каким будет расти сын спортсмена.