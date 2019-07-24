Ковалев не может смириться со смертью Дадашева
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалев поделился эмоциями от смерти российского боксера Максима Дадашева.
Как сообщает «Чемпионат.com», спортсмен выразил соболезнования семье умершего атлета.
«Покойся с миром, Максим. Искренние соболезнования родным и близким… У меня в голове не укладывается эта ужасная новость… Берегите себя!», — написал Ковалев в инстаграме.
Стоит отметить, что атлет 19 июля бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
После 11-го раунда тренер Бадди Макгирт решил остановить поединок из-за большого количества пропускаемых боксером ударов в голову.
Впоследствии боксеру стало плохо: его сразу направили в больницу, где врачи обнаружили у Максима отек мозга.
Несмотря на старания хирургов, 23 июля боксер скончался по причине остановки сердца.