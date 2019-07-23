Валуев призвал не винить бокс в смерти Дашаева

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат госдумы Николай Валуев прокомментировал смерть российского боксера Максима Дадашева, сообщает Sport24.

«Жаль парня. Не вернешь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом, мир и память!» — написал депутат под публикацией на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

19 июля Дадашаев бился за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. По завершении 11 раунда тренер Бадди Макгирт принял решение остановить поединок, так как видел, что российский спортсмен получает слишком много ударов.

Боксер был доставлен в больницу США, где ему сделали трепанацию черепа. Через три дня нахождения в медицинском заведении его команда сообщила, что он умер от остановки сердца.

Ранее сообщалось, что Умар Кремлев, занимающий пост президента Фередации бокса России, рассказал, какая поддержка будет оказываться семье боксера Максима Дадашева.