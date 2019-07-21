В РФС ответили на претензии «Ростова»

Российский футбольный союз (РФС) ответил на претензии «Ростова», которые направил клуб в официальном заявлении, передает Sport24.

По итогам матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» (2:2) «Ростов» остался недоволен судейством. В донской команде считают, что главный арбитр встречи Кирилл Левников допустил несколько серьезных ошибок, в том числе не назначил пенальти в ворота московской команды.

«РФС ознакомился с заявлением «Ростова». Вопрос судейства на матче «Ростов» — «Спартак» рассматривается департаментом судейства и инспектирования и находится на контроле у руководства РФС. Оценка работы судей будет вынесена РФС позднее, после окончания тура», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что «Ростов» потребовал отстранения арбитра матча со «Спартаком».