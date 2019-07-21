В РФС ответили на претензии «Ростова»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков
РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) ответил на претензии «Ростова», которые направил клуб в официальном заявлении, передает Sport24.

По итогам матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» (2:2) «Ростов» остался недоволен судейством. В донской команде считают, что главный арбитр встречи Кирилл Левников допустил несколько серьезных ошибок, в том числе не назначил пенальти в ворота московской команды.

«РФС ознакомился с заявлением «Ростова». Вопрос судейства на матче «Ростов» — «Спартак» рассматривается департаментом судейства и инспектирования и находится на контроле у руководства РФС. Оценка работы судей будет вынесена РФС позднее, после окончания тура», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что «Ростов» потребовал отстранения арбитра матча со «Спартаком».